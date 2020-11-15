التقرير اليومي لمستشفى الحريري: 5 حالات شفاء و30 حالة حرجة ولا وفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2020 - 22:20

التقرير اليومي لمستشفى الحريري: 5 حالات شفاء و30 حالة حرجة ولا وفيات

منذ 39 mins 15 November، 2020
كورونا _ كوفيد 19
لبنان

أظهر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، الصادر اليوم عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، بالأرقام، الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 199 فحصا
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87 مريضا.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 680 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن وضعها الصحي: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30
– حالات وفاة: 0

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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