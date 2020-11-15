ست إصابات جديدة في الهرمل

أعلنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم، وأنه “تم التواصل مع المصابين، واجراء مسح للمخالطين والطلب إليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوص”.

ونبهت الأهالي إلى “تزايد أعداد المصابين بشكل سريع، وذلك بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة، لا سيما ضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص الـpcr سواء أكانت النتيحة سلبية او ايجابية”، آملة منهم “الالتزام بالتباعد والتعقيم وارتداء الكمامة، لما فيه خير الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام