طريق عيناتا – الأرز سالكة بصعوبة للسيارات الرباعية الدفع، بسبب تراكم الثلوج، وتنصح شرطة البلدية بعدم سلوك الطريق بسبب صعوبة التنقل، لا سيما بعد انزلاق عدد من السيارات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2020 - 12:56

طريق عيناتا – الأرز سالكة بصعوبة للسيارات الرباعية الدفع، بسبب تراكم الثلوج، وتنصح شرطة البلدية بعدم سلوك الطريق بسبب صعوبة التنقل، لا سيما بعد انزلاق عدد من السيارات

منذ 41 mins 15 November، 2020
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