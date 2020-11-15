ارتفاع عدد ضحايا إعصار “فامكو” في الفلبين إلى 67 – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2020 - 10:46

ارتفاع عدد ضحايا إعصار “فامكو” في الفلبين إلى 67

منذ 2 ساعة 15 November، 2020
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