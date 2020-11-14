أسرارالصحف الصادرة اليوم السبت 14 تشرين الثاني 2020

النهار
- يسدد اللبنانيون فواتير الهاتف الخليوي وفق التسعيرة الرسمية اي 1515 ليرة فيما تسحب مصارف بدل الفواتير بالدولار الاميركي وفق التسعيرة نفسها متناسية سعر الصرف لديها اي 3950 ليرة.
- على رئيس لجنة المال النيابية منتقدة اياه على اقتراح قانون لتعديل السرية المصرفية يقول الرئيس ميشال عون امام ضيوفه انه صاحب الاقتراح وانه اوعز الى ابراهيم كنعان لتقديمه.
- يؤكد أحد كبار رجال الاقتصاد أنّه وخلال التعبئة العامة الحالية سيشهد لبنان المزيد من الإقفال النهائي لمؤسسات تجارية ومحال ومؤسسات سياحية.
- يلاحَظ أنّ إحدى الوزيرات في حكومة تصريفات الأعمال تُكثر من طلاتها الإعلامية وتتحدث عن دورها ضمن طائفتها، ما يؤشر إلى إمكانية ترشّحها للانتخابات النيابية أو لعب دور سياسي.
اللواء
- فوجئ موفد أوروبي بالتلميحات المباشرة وغير المباشرة حول مسؤولية الرئيس المكلف عن تأخير تأليف الحكومة؟
- يتحدث مقربون من غرفة تأليف الحكومة عن ملفات تجاذب خطيرة، تنتظرها، في حال تشكّلت فجأة، وخلافاً لسياق الأمور.
- سجلت ملاحظات على “نقابة سيادية”، لجهة ما تضمنته من مواقف، صنفت “بالمنحازة” في وقت يراهن كثيرون على دورها في إعادة تركيب السلطة!
خفايا نداء الوطن
- أثار موقف وزيرة العدل من تعديل قانون السرية المصرفية بموضوع التدقيق الجنائي استياء مقربين من رئيس الجمهورية كونه طلب شخصياً تعديل هذا القانون.
- تساءل مصدر قضائي عن سبب انتهاء كل قضايا الفساد التي يثيرها محام عوني بتسويات على غرار قضايا كازينو لبنان وأمير الكبتاغون والإيدن باي. واعتبر ذلك تغطية فعلية للفساد.
- يتردد أنّ السلطات القضائية قد تعمد إلى تعليق براءة الذمة التي منحت لشركة “اوراسكوم” بعد وقف منحها لشركة “زين” خصوصاً وأنّ مدير الأولى متهم بجرم هدر المال العام.
الأنباء
- رغم صدور قرار الاقفال العام عن المجلس الأعلى للدفاع استمر التضارب في المواقف الرسمية حول هذا الإجراء من قبل مسؤولين كبار.
- خلافات كبيرة داخل البيت الواحد في فريق سياسي أساسي بدأت تظهر للعلن في بيانات سجالية بشكل عنيف.
المصدر: الوكالة الوطنية