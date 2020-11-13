مصادر مطلعة توضح للمنار أجواء زيارة الموفد الفرنسي حول تشكيل الحكومة

قالت مصادر مطلعة للمنار إن “ما سمعه الموفد الفرنسي ممّن التقاهم نوّع لديه مصادر التعقيد بدل حصرها بلون أو شكل واحد”.

واضافت المصادر “ممّا سمعه باتريك دوريل في لقاءات اليوم الأوّل ضرورة تحقيق وصال بين بعض الأطراف السياسيين”.

وتابعت المصادر “باسيل قدّم لدوريل ما يمكن أن يساهم بتحقيق دفع إيجابي في عملية التأليف”.

واعتبرت المصادر ان “تلقّف خطوة باسيل بإيجابية ومجاراتها بخطوة مماثلة من الحريري، يمكن أن يحقّق خرقًا إيجابيا قد يؤدي الى تسريع عملية التشكيل ، وعندها تكون مهمّة دوريل قد نجحت في تسجيل تقدّم أساسي ولو ليس نهائيا”.

وقالت المصادر إن “رست الأسماء على برّ ، رسى التأليف على خير والا فالتأليف سيطير مع دوريل الى أمد غير معلوم”.

المصدر: قناة المنار