لبنان: نتائج الامتحانات الرسمية للاجازة الفنية مساء الجمعة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2020 - 21:08

لبنان: نتائج الامتحانات الرسمية للاجازة الفنية مساء الجمعة

منذ 1 ساعة 13 November، 2020
علم لبنان
علم لبنان
لبنان

أعلنت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني في لبنان هنادي بري في تعيمم لها ان نتائج الاجازة الفنية LT، ستصدر مساء اليوم الجمعة.

وجاء في التعميم:

“حيث أن أعمال التصحيح وادخال العلامات ذات الصلة بشهادة الإجازة الفنية تنتهي بتاريخ 13/11/2020 وبهدف تمكين الطلاب من الاستحصال على نتائجهم

اولا: تصدر المديرية العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الإجازة الفنية يوم الجمعة الواقع فيه 13/11/2020 عند الساعة العاشرة ليلا.

ثانيا: يمكن للطلاب المرشحين الدخول على الموقعين:

Results.vte.gov.lb
Results.vte-gov.com
وذلك للاستحصال على نتيجتهم الرسمية.

ثالثا: يبلغ هذا التعميم من يلزم وينشر على الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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