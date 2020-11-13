لبنان: نتائج الامتحانات الرسمية للاجازة الفنية مساء الجمعة

أعلنت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني في لبنان هنادي بري في تعيمم لها ان نتائج الاجازة الفنية LT، ستصدر مساء اليوم الجمعة.
وجاء في التعميم:
“حيث أن أعمال التصحيح وادخال العلامات ذات الصلة بشهادة الإجازة الفنية تنتهي بتاريخ 13/11/2020 وبهدف تمكين الطلاب من الاستحصال على نتائجهم
اولا: تصدر المديرية العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الإجازة الفنية يوم الجمعة الواقع فيه 13/11/2020 عند الساعة العاشرة ليلا.
ثانيا: يمكن للطلاب المرشحين الدخول على الموقعين:
Results.vte.gov.lb
Results.vte-gov.com
وذلك للاستحصال على نتيجتهم الرسمية.
ثالثا: يبلغ هذا التعميم من يلزم وينشر على الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام