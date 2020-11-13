خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل مرجعيون: 9 حالات جديدة

أصدرت خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون

التقرير اليومي عن تطورات فيروس كورونا، جاء فيه: “بناء على تقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات سجل اليوم:

حالات جديدة: 9 حالات: 4 ميس الجبل – 1 قبريخا – 1 مجدل سلم – 1 القنطرة – 1 الصوانة – و1 دبين”.

حالات وافدة: حالتان الى بلدة ميس الجبل.

حالات الشفاء 5: 2 عديسة – 2 قبريخا – و1 مركبا”.

حالات الوفاة: لا يوجد.

وبناء عليه، فان عدد المصابين في قرى الاتحاد، ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه، هو 466 إصابة وحالات الشفاء 351 و17 حالة وفاة.

يوجد حاليا قيد المتابعة 70 حالة مصابة مؤكدة مخبريا: 65 منها قيد الحجر المنزلي و5 حالات في مستشفى النبطية الحكومي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام