مجهولون اقتطعوا 15 طنا من الحطب في غابة عفص العكارية والتحقيقات جارية لكشف الفاعلين

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، ان مجهولين أقدموا على اقتطاع كمية كبيرة من الحطب في غابة عفص في موقع كروم السماقة بين بلدات عكار العتيقة وبزبينا وعين يعقوب.

وقامت دورية من مخفر درك بينو ودورية من مركز مأموري الاحراج في عين يعقوب وشرطة من بلديتي بزبينا وعين يعقوب، بالكشف على الموقع لمعرفة حجم الأضرار الناجمة عن التقطيع.

وباشرت عناصر الدرك التحقيقات لكشف الفاعلين. كما فتح مركز مأموري الأحراج محضرا ويقوم بالتنسيق مع البلديات المعنية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمصادرة الحطب،الذي قدرت كميته بحوالى 15 طنا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام