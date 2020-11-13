زاخاروفا: على جميع الأطراف في منطقة قره باغ بذل الجهود لحل قضية نقل المسلحين

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجمعة، أن “موسكو تنطلق من افتراض أن موضوع نقل المسلحين من الشرق الأوسط إلى قره باغ سيتم حله بمشاركة جميع الأطراف المعنية”. وقالت زاخاروفا، للصحفيين “المقاتلون الذين تم نقلهم (إلى قره باغ) للأسف لم يختفوا ولم يتبخروا. ننطلق من افتراض أن هذه القضية ستحل، ويجب على جميع الأطراف المهتمة بالسلام في هذه المنطقة بذل الجهود لحلها”.

هذا وتبادلت أطراف النزاع في ناغورني قره باغ الاتهامات في استقدام من عدة دول في هذا الصراع أهمها سوريا ليبيا والعراق.

المصدر: سبوتنيك