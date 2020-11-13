بيسكوف: لا نتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة ولن نسمح بالتدخل في شؤوننا

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا “لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، ولكنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها”. وقال بيسكوف، في مقابلة مع قناة “آر تي”، “نحن لم نتدخل إطلاقا، ولن نتدخل في الشؤون الداخلية الأميركية. لكننا أيضا لن نسمح لأميركا بالتدخل في شؤوننا”.

كما أشار إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي قال فيها إن روسيا ستحترم خيار الشعب الأميركي، وإنها ستعمل مع أي رئيس يختاره الأميركيون. ونوه بيسكوف إلى أنه في الوقت نفسه، فإن موسكو بالطبع سوف تسعد أكثر برئيس يريد “بطريقة ما إحياء علاقاتنا الثنائية”.

المصدر: سبوتنيك