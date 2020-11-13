الفرزلي: لا يستطيع أحد في الوقت الراهن تحمل مسؤولية عدم التشكيل

أوضح نائب مجلس النواب ايلي الفرزلي في حديث اذاعي أن “كلامه عن قرب ولادة الحكومة نابع من تحليل واستنتاج، في ضوء التقارير الواردة عن ذهاب لبنان في الشهرين المقبلين الى العصر الحجري، وتهجير اللبنانيين في حال استمرت الانقسامات الحادة في المجتمع اللبناني، ربطا أيضا بمؤتمر الدعم الذي تعمل عليه فرنسا والمشروط بتأليف حكومة”.

ولفت إلى أن “كل هذه الاعتبارات تفرض تشكيلا سريعا للحكومة وتدعو المسؤولين الى تجاوز هذا الغياب عن الوعي السائد اليوم”، مشيراً إلى أن “هناك توافقا على شكل الحكومة وتوزيع الحقائب بين الطوائف”، لافتا الى ان “التسريبات من قصر بعبدا تشير الى وجود خلاف حول التسميات، وبالتالي فإن الخلاف داخلي والادعاء عن وجود عوامل خارجية معرقلة، يأتي في اطار تبرير عدم الذهاب سريعا باتجاه الحكومة”.

ورأى أن “أحدا لا يستطيع في الوقت الراهن تحمل مسؤولية عدم التشكيل”، مشيرا الى أن “المؤتمر المزمع عقده والمشابه لمؤتمرات الدوحة والطائف قد يؤجل ان لم تتشكل الحكومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام