ترامب يحظر الاستثمارات الأميركية في مجموعات صينية تتعاون مع جيش بلادها (أ.ف.ب) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 12 2020 - 23:46

ترامب يحظر الاستثمارات الأميركية في مجموعات صينية تتعاون مع جيش بلادها (أ.ف.ب)

منذ 1 ساعة 12 November، 2020
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