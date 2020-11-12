محمد علي الحوثي: برنامج الغذاء العالمي يمنع المساعدات عمن يرفض سياسات أمريكا

قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن برنامج الغذاء العالمي يمنعح المساعدات وفقا لتصنيف سياسي فيمنعها عمن يرفض سياسات أمريكا.

وأضاف الحوثي الخميس ان “مدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي يقول إنه أنقذ الشعب من الموت وهو نفسه الذي يقتل أبناء الشعب اليمني فهو من منع وصول المساعدات لصنعاء والمحافظات التابعة لها، وهو من برر عدم دخول النفط بعدم الاتفاق”.

وأوضح الحوثي ان “حديث بيزلي عن تخفيفه من مساعدات المانحين فقط في مناطق تحت سيطرة أنصار الله مجانب للواقع لأنه أوقفها بدافع سياسي”، ودعا “مسؤولي الوكالة والمانحين إلى وضع ضوابط شديدة تحد من ممارسة برنامج الغذاء العالمي غير الإنسانية”، وأكد أنه “يجب أن يبقى العمل الإنساني إنسانيا وأن تكون أولوية الاجتماع العمل على هذا عند التخطيط للمستقبل”.

المصدر: موقع انصار الله