قرار وزير الداخلية والبلديات يؤكد على الزامية وضع الكمامة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 12 2020 - 19:14
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كتلة الوفاء للمقاومة: يوم الشهيد يؤكد الالتزام الحاسم بنهج المقاومة والاستشهاد من اجل تحرير لبنان وصون سيادته وحفظ امنه
كتلة الوفاء للمقاومة:الادارة الامريكية تطفو فوق مؤسسات عميقة منهجيتها فرض النفوذ وصولا الى التفرد في ادارة شؤون العالم
كتلة الوفاء للمقاومة: يتعاقب على رئاسة هذه الادارة من يتعهد التزام تلك المنهجية كل حسب شخصيته وديناميته واسلوبه
كتلة الوفاء للمقاومة: انكشف سريعا ان وضع اسم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لم يكن للاسباب الظاهرية المدعاة
كتلة الوفاء للمقاومة: السبب الاعمق هو رفض باسيل وتياره الاستجابة لاملاء فك التحالف السياسي مع حزب الله
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد : دوريل جاء في مهمة استطلاعية في موضوع تشكيل الحكومة
النائب رعد : دوريل اكد على استمرار المبادرة الفرنسية وعلى ضرورة التزام الحكومة التي يجري تشكيلها بالبنود الاصلاحية
رعد: دوريل لم يأت على ذكر نوعية العقد الحكومية ولم تتم مناقشتها
رعد: نحن مسؤولون قدر المستطاع عن الاسراع في تشكيل الحكومة لان وضع البلد لا يحتمل والوضع الاقتصادي مزري
الرئيس عون في "منتدى باريس للسلام": يجب الاستجابة لمتطلبات الشفافية بإدارة الشأن العام واعطاء الأولوية للإنتاج المحلي
الرئيس عون أمام الموفد الفرنسي: نقابل العراقيل التي تواجه عملية التدقيق الجنائي المالي بالإصرار على تحقيقها
الرئيس عون: متمسكون بالمبادرة الفرنسية لما فيه مصلحة لبنان وهذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال حكومة موثوق بها
الرئيس حسان دياب: لرفع مستوى جهوزية المستشفيات والقطاع الصحي خلال فترة الإقفال من أجل استيعاب مرحلة مواجهة وباء كورونا
الوزير حمد حسن: نسعى لزيادة عدد الأسرة في المستشفيات وتخفيف عدد الإصابات وعلى الوزارات المعنية تقديم أقصى امكانياتها
حسن: الإقفال العام يعطي نفساً لإعادة شد الهمم ونحن ذاهبون بثقة إلى بر الأمان وإلى مستقبل أفضل
الوزيرة منال عبد الصمد: الإعلام أصبح شريكا فعليا اليوم في التوعية لمخاطر فيروس كورونا وعليه تكثيف حملاته الإعلانية
النائب حسين الحاج حسن: التسلم والتسليم في شركتي الإتصالات لا يبرئ أي شخص أو شركة من أي ملاحقة قانونية
إعلام العدو: "إسرائيل" والإمارات والبحرين سيتعاونون للعمل المشترك ضد حزب الله
الجهاد الإسلامي في ذكرى الشهيد أبو العطا: المقاومة لن تتزعزع ولن تتأثر على مستوى الإعداد والتجهيز والقدرات القتالية
الجهاد الإسلامي: سرايا القدس والمقاومة مستعدة للرد على أي عدوان وفي حالة جهوزية عالية ولن تمر أي جريمة عدوانية دون رد
سرايا القدس: باستشهاد القادة نزداد صلابة وحضوراً في ميدان الدفاع عن شعبنا ونعاهد شهيدنا أبو العطا أن نحفظ أمانة السلاح
فتح الانتفاضة بذكرى الشهيد أبو العطا: سياسة الإغتيالات بحق القادة الكبار فشلت في النيل من إرادة الفلسطينيين
قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بينهم عدد من الأسرى المحررين
جيش العدو: العثور على جثة الجندي المفقود قرب حاجز حزما بالقدس وتجري التحقيقات في ملابسات الحادث
مسؤولون أمميون: اليمن بات على شفير مجاعة بسبب العدوان وأضواء التحذير تضيء ليس بالأصفر بل بالأحمر
المندوب الروسي لدى الامم المتحدة: قد ننسحب من منظمة حظر الكيميائي إذا واصلت إصدار قرارات ضد بعض الدول
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان: لو لم أوقع على اتفاق وقف الأعمال القتالية في كاراباخ لوقع 20 ألف جندي أرمني في الأسر
وزير الخارجية الروسي: المراقبون الأتراك لن يدخلوا إلى كاراباخ وسيكتفون بالعمل عن بعد عبر طائرات من دون طيار
وزير الخارجية التركي: اتفاق كاراباخ ملزم لأرمينيا وإذا انتهكت وقف إطلاق النار ستدفع الثمن
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعين مستشاره رون كلين في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بإدارته المقبلة
ا.ف.ب عن مصدر "اسرائيلي": مقتل سبعة جنود من قوة المراقبة الدولية بينهم 5 اميركيين بتحطم مروحيتهم في سيناء
وزير الخارجية التركي: اتفاق كاراباخ ملزم لأرمينيا وإذا انتهكت وقف إطلاق النار ستدفع الثمن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
قرار وزير الداخلية والبلديات يؤكد على الزامية وضع الكمامة
منذ 33 mins
12 November، 2020
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