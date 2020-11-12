قرار وزير الداخلية يقيد حركة السيارات والاليات وفق نظام المفرد والمزدوج : اللوحات المفردة الاثنين والاربعاء والجمعة واللوحات المزدوجة الثلاثاء والخميس والسبت – يوم الاحد يمنع التجول لكافة السيارات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 12 2020 - 19:14

قرار وزير الداخلية يقيد حركة السيارات والاليات وفق نظام المفرد والمزدوج : اللوحات المفردة الاثنين والاربعاء والجمعة واللوحات المزدوجة الثلاثاء والخميس والسبت – يوم الاحد يمنع التجول لكافة السيارات

منذ 34 mins 12 November، 2020
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