البيان الختامي للمؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين: مواصلة الحرب على الإرهاب حتى القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن للكيانات الإرهابية(سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 12 2020 - 19:12

البيان الختامي للمؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين: مواصلة الحرب على الإرهاب حتى القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن للكيانات الإرهابية(سانا)

منذ 1 ساعة 12 November، 2020
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