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November 12 2020 - 16:10

المانيا تؤكد استحالة تحقيق الأمن الأوروبي المشترك بدون روسيا

منذ 1 ساعة 12 November، 2020
علم المانيا
أخبار دولية - المانيا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه يجب أن تكون أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على استعداد لتعزيز فكرة الأمن المشترك مع روسيا، فبدون موسكو لا يمكن تحقيق هذا الأمن.

وأضاف ماس خلال حديثه في “منتدى باريس للسلام” الخميس ان “بنية تقييد الأسلحة، على سبيل المثال في مجال الأسلحة التقليدية، في حالة يرثى لها”، وتابع ان “الحوار المنظم الذي بدأناه عام 2016 يمكن أن يكمل المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن نزع السلاح النووي ويفتح آفاقا جديدة لحوار أوروبي حول السلام والأمن. بعد ثلاثين عاما: ماذا تبقى من روح هلسنكي؟”.

وقال ماس “هذه فرصتنا للترويج  ودفع فكرة الأمن الأوروبي المشترك، الأمن الذي لا يمكن تحقيقه بدون روسيا أو حتى ضد روسيا”، وأضاف “لكي يتم سماع صوت أوروبي في مثل هكذا الحوار، يجب أن يتفق الاتحاد الأوروبي على موقف مشترك بشأن روسيا والاستفادة الكاملة من المبادئ الخمسة التي وضعتها فيديريكا موغيريني”.

المصدر: روسيا اليوم

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