ظريف يغادر عائدا الى طهران بعد مباحثاته في إسلام آباد

غادر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قبل دقائق العاصمة الباكستانية إسلام آباد عائدا الى طهران، بعد زيارة استمرت يومين.

وفي تصريح له، وصف وزير الخارجية الإيراني مشاوراته مع كبار المسؤولين الباكستانيين بأنها “بناءة”. وقال: “إن إجراءات إسلام آباد لحراسة الحدود المشتركة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية مُرضية”.

وكان بدأ ظريف زيارته إلى إسلام أباد مساء الثلاثاء على رأس وفد سياسي وعسكري واقتصادي. والتقى أمس قائد الجيش الباكستاني الجنرال باجوا ووزير الخارجية شاه محمود قريشي ورئيس الوزراء عمران خان.

المصدر: وكالة ارنا