السيد نصرالله : ما جرى في الانتخابات الأميركية افتضاح للديمقراطية والأمر لا يعني ترامب فقط بل الحزب الجمهوري – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2020 - 21:56

السيد نصرالله : ما جرى في الانتخابات الأميركية افتضاح للديمقراطية والأمر لا يعني ترامب فقط بل الحزب الجمهوري

منذ 10 mins 11 November، 2020
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