السيد نصر الله : على الوفد اللبناني المفاوض أن يعرف أنه في موقع قوة وليس في موقع ضعف – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2020 - 21:56

السيد نصر الله : على الوفد اللبناني المفاوض أن يعرف أنه في موقع قوة وليس في موقع ضعف

منذ 37 mins 11 November، 2020
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