السيد نصر الله : على الوفد اللبناني المفاوض أن يعرف أنه في موقع قوة وليس في موقع ضعف – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2020 - 21:56
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حزب الله يحيي يوم الشهيد بفعاليات متنوعة في مختلف المناطق اللبنانية
العميد مصطفى حمدان في ذكرى يوم الشهيد: دم الشهداء اثبت أن التحرير ليس حلماً وأن العروج إلى القدس واقع لا محال
انعقاد الجولة الرابعة من محادثات تحديد الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وفلسطين المحتلة اليوم في الناقورة
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: مهمة المستشار السابق لرئيس الجمهورية أنطوان حداد قد إنتهت بعد إلغاء العقد معه
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: لم يعد في حوزة حداد أي ملف من الملفات التي تحدث عنها في تصريحاته الى الاعلام
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وغادر من دون الإدلاء بتصريح
وزارة الصحة العامة:1922 إصابة و14 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات 763 والإصابات 98829 حالة
انعقاد اجتماع أمني في السراي الحكومي برئاسة الرئيس دياب بحث في كيفية تطبيق قرار الإقفال
وزير التربية طارق المجذوب يصدر قرارا بالاكتفاء بالتعلم عن بعد في المدارس والثانويات لغاية 30 ت2
وصول طائرتين قطريتين إلى مطار بيروت تحملان مستشفيين ميدانيين لمكافحة كورونا
إنطلاق المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في دمشق
الرئيس الأسد خلال المؤتمر: ما زلنا نعمل بدأب من أجل عودة كل لاجئ لكن العقبات كثيرة وفي مقدمتها الحصار الأميركي
الرئيس الأسد: قضية اللاجئين بالنسبة لسوريا هي قضية وطنية إضافة لكونها إنسانية
وزير الخارجية اللبناني بالمؤتمر: نحن مطالبون بتكثيف الجهود الدولية لتأمين العودة الآمنة للاجئين وعدم ربطهم بالحل السياسي
رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض يصل إلى دمشق للقاء الرئيس الأسد
اليمن: قرار جمهوري بتعيين عبد الله علي صالح صبري سفيراً فوق العادة ومفوضاً لليمن لدى سوريا
المتحدث باسم القوات اليمنية: قواتنا لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية رداً على العدوان خلال الأيام المقبلة
سريع يحذر من الاقتراب من المنشآت ذات الطابع العسكري في السعودية لأنها ستكون هدفاً مشروعاً لقواته
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: على من بدأ السياسات العدائية حيالنا أن يتراجع عنها
نيويورك تايمز: اللجان الإنتخابية الأميركية لم تؤكد وقوع انتهاكات جدية في الإنتخابات
الجيش الروسي يعلن بدء انتشار أولى قواته لحفظ السلام في منطقة النزاع في ناغورني قره باغ
إجلاء آلاف السكان مع اقتراب إعصار جديد من الفيليبين
الاتحاد الأوروبي يتوقع توزيع أول لقاحات ضد كوفيد-19 على أراضيه في الفصل الاول من 2021
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد: التعافي الاقتصادي قد يكون متقلباً حتى مع امكانية التوصل إلى لقاح كورونا
السيد نصرالله: الحديث عن توجه حزب الله للتطبيع مع "اسرائيل" هو مجرد اكاذيب وتزوير ولا يستحق النفي من قبلنا
السيد نصرالله: ادارة ملف التفاوض هي لدى الرئيس عون ونحن لدينا كامل الثقة به ونحن نعرف صلابته وحرصه على السلامة الوطنية
السيد نصرالله: مجاهدو المقاومة اوصلوا لبنان الى مرحلة تغيرت فيها نظرة العدو الاسرائيلي فصار يتوجس من الهجوم على لبنان
السيد نصرالله: طموح العدو الاسرائيلي اليوم محدود بريا وبات يضع خططا دفاعية ويعيد النظر فيها ويكرر مناوراته
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
السيد نصر الله : على الوفد اللبناني المفاوض أن يعرف أنه في موقع قوة وليس في موقع ضعف
منذ 37 mins
11 November، 2020
السيد نصرالله
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