العميد حمدان في يوم الشهيد: نقف على ناصية الحلم ونقاوم

قال أمين الهيئة القيادية في “حركة الناصريين المستقلين” -(المرابطون) العميد مصطفى حمدان، لمناسبة يوم الشهيد، عبر حسابه على “تويتر”: “فجرا أشرقت شمس بحر صور ساطعة وبانت ذرات روحه الطاهرة نجوم متناثرة تسعى الى خالقها راضية مرضية و سمع الكون “ان فتى من الفتيان الذين آمنوا بربهم فزدناهم هدى اسمه احمد قصير من جنوبي الجنوب الثائر جعل من الدم المقدس عبوة متفجرة جعلت عاليهم سافلا وسافلهم عاليا ليهود التلمود على ارض لبنان”.

وأضاف “ان هذه الارض حرم وان تحرير لبنان ليس حلما وان الجنوب بوابة الجليل الى فلسطين الحرة العربية، وان رفاق احمد، وعد الله لهم ان يعرجوا الى السماء من القدس الشريف.

يرونها بعيدة ونراها اقرب من القريب، سلام الى الشهداء الأبرار، والى السيد عباس والرضوان عماد والى هادي وجهاد والبدر المصطفى على طريق القدس، هم السابقون ونحن اللاحقون نقف على ناصية الحلم ونقاوم”.

المصدر: تويتر