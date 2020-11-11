5 ممارسات صحية للحد من الإصابة بالسكتة الدماغية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2020 - 09:36

5 ممارسات صحية للحد من الإصابة بالسكتة الدماغية

منذ 41 mins 11 November، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

يساعد اتباع نمط حياة صحي في الوقاية من الكثير من الأمراض المزمنة، أبرزها السكتة الدماغية. وبدلاً من الاعتماد الكلي على الأدوية والعقاقير التي يصفها لكم الطبيب فقط، ربما عليكم أيضاً الالتزام بعادات جديدة لروتين صحي.

وبذلك، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، مجموعة من النصائح التي ستساعدكم في الحد من إصابتكم بالسكتة الدماغية.

ما هي أبرز هذه الممارسات الصحية؟

-علاج المشاكل الصحية، مثل السكر وارتفاع ضغط الدم وزيادة الكوليسترول
-ممارسة الرياضة بانتظام
-التوقف عن التدخين
-الحفاظ على وزن صحي
-تناول طعام صحي متوازن (قليل الملح وقليل الدهون)

المصدر: سي ان ان

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