البيت الأبيض يطالب بتنفيذ ميزانية ترامب لشهر شباط/فبراير

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية بأن البيت الأبيض طالب الوكالات الفدرالية، بتنفيذ خطط ميزانية الرئيس دونالد ترامب لشهر شباط/فبراير المقبل.

وأوضحت مصادر للصحيفة اليوم الثلاثاء، أن مكتب الميزانية بالبيت الأبيض أصدر تعليماته للوكالات الفيدرالية، بمواصلة إعداد مقترح ميزانية الإدارة للسنة المالية المقبلة.

وأكدت المصادر أن هذه التعليمات أثارت انزعاج العديد من الموظفين في البيت الأبيض، نظرا لإعلان انتصار المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، فضلا عن أنه من المتوقع أن تقدم إدارة بايدن القادمة خطة ميزانيتها إلى الكونغرس في أوائل العام المقبل.

المصدر: وكالات