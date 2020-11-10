غرفة ادارة الكوارث بمحافظة عكار: 55 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أفادت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار شمال لبنان الثلاثاء انه تم تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة جديدتين و25 حالة شفاء.

واشارت الغرفة الى انه “تبعا لهذه المستجدات، ارتفع عدد المصابين المسجلين منذ بدء الجائحة وحتى اليوم في عكار الى 2016 مصابا”.

وأعلنت الغرفة ان “الحالات الايجابية قيد المعالجة هي: 381 حالة، اما اجمالي حالات الشفاء بلغ 1599 حالة”، وتابعت “كما بلغ عدد حالات الحجر المنزلي 440 حالة”، واضفت “ارتفع عدد حالات الوفاة الى 38حالة مسجلة منذ منتصف اذار الماضي وحتى الان”.

وشددت الغرفة على “ضرورة الالتزام بالاجراءات والتدابير الصحية الوقائية المعلن عنها دائما من قبل وزارة الصحة للحد من تفشي الوباء، وذلك عبر وقف التجمعات واللقاءات والمناسبات والاحتفالات على انواعها بشكل شامل وتام وعدم الاختلاط والابقاء على مسافات التباعد الامنة، ووضع الكمامات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام