رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: اتخذنا قرار الإقفال التام من 14 الى 29 تشرين الثاني وإذا التزم اللبنانيون الإجراءات ونجحنا بتخفيض الإصابات نكون قد أنقذنا الناس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2020 - 13:16
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث يوم الأربعاء المقبل الساعة 8:30 مساء بتوقيت بيروت في ذكرى يوم الشهيد
المجلس الأعلى للدفاع يقرر الإقفال التام بدءا من صباح السبت 14 تشرين الثاني الى صباح الإثنين الـ 30 منه
الرئيس عون في جلسة المجلس الاعلى للدفاع : الوضع المترتب عن تفشي وباء كورونا أصبح خطراً جداً
الرئيس عون: هناك ضرورة لاتخاذ تدابير تساعد على احتواء الفيروس وتخفيف تداعيات انتشاره
الرئيس عون: يترتب على المواطنين التجاوب مع الاجراءات التي ستتخذ والتزام سبل الوقاية
المكتب الإعلامي لباسيل: السياسة الأميركية فشلت في فك التفاهم بين التيار الوطني وحزب الله رغم كل الضغوط التي مورست
المكتب الإعلامي لباسيل: محاولة دق اسفين في العلاقة بين الجانبين من خلال بيان إعلامي محاولة ظريفة ولكنها لن تنجح حتماً
المكتب الإعلامي لباسيل يطالب السلطات الأميركية بتسليم معطياتها بحال وجدت حول الفساد إلى السلطات اللبنانية المختصة
وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات جراء اصابته بفيروس كورونا
وزير العدل الأميركي وليام بار يعطي موافقته على إجراء تحقيقات حول احتمال حصول مخالفات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقيل وزير الحرب مارك اسبر ويعيّن مدير المركز الوطني لمحاربة الإرهاب وزيرا بالوكالة
أرمينيا وأذربيجان توقعان اتفاقا على وقف إطلاق نار شامل في إقليم ناغورني قره باغ برعاية روسية
الرئيس الأذربيجاني: إتفاق وقف إطلاق النار يعني استسلام أرمينيا ووضع حدّ لسنوات طويلة من الاحتلال
رئيس وزراء أرمينيا: إتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ ليس نصرا لكنه ليس هزيمة لأننا لا نعتبر أنفسنا مهزومين
أرمينيا: محتجون غاضبون يعتدون على رئيس البرلمان بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار مع أذربيجان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: سننشر قوات حفظ سلام روسية في إقليم كاراباخ بعد اتفاق وقف إطلاق النار
الكرملين: الإتفاق بشأن ناغورني قره باغ هو انتصار لشعب أرمينيا وأذربيجان لأنه أوقف الحرب
صحيفة يديعوت أحرونوت: طائرة إسرائيلية حلقت فوق مدينة مكة المكرمة خلال رحلتها الى الهند
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يهنئ جو بايدن بفوزه بالرئاسة الأميركية ويدعوه إلى العمل معا
الرئيس الأميركي الاسبق باراك أوباما يشيد بانتصار نائبه السابق جو بايدن التاريخي في السباق إلى البيت الأبيض
الرئيس الاميركي الاسبق بيل كلينتون : امريكا اعلنت كلمتها والديمقراطية فازت
الاعلام الاميركي: الفريق القانوني لترمب سيرفع دعوى قضائية تشكك في شفافية عمليات فرز الاصوات
ترمب عبر تويتر: حصلت على 71 مليون صوت شرعي وهو الرقم الاكبر لاي رئيس في السلطة اطلاقا
تويتر يضع اشارة تحذيرية على تغريدة لترمب تحدث فيها عن خروقات في العملية الانتخابية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية : عانينا على مدار عقود من انحياز الادارات الامريكية للاحتلال
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: اتخذنا قرار الإقفال التام من 14 الى 29 تشرين الثاني وإذا التزم اللبنانيون الإجراءات ونجحنا بتخفيض الإصابات نكون قد أنقذنا الناس
منذ 9 mins
10 November، 2020
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