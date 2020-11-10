رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: اتخذنا قرار الإقفال التام من 14 الى 29 تشرين الثاني وإذا التزم اللبنانيون الإجراءات ونجحنا بتخفيض الإصابات نكون قد أنقذنا الناس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2020 - 13:16

رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: اتخذنا قرار الإقفال التام من 14 الى 29 تشرين الثاني وإذا التزم اللبنانيون الإجراءات ونجحنا بتخفيض الإصابات نكون قد أنقذنا الناس

منذ 9 mins 10 November، 2020
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