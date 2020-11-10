ايران تؤكد ضرورة محاكمة قتلة الشهيد القائد سليماني

قال مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية في الاجتماع الـ 36 لدراسة الأوضاع العالمية لحقوق الانسان من قبل منظمة الأمم المتحدةمحمد ساداتي نجاد، مخاطبا الوفد الاميركي “حاكموا قتلة الشهيد القائد قاسم سليماني وانهوا الانتهاك السافر لحقوق الانسان من قبل اميركا”.

وفي كلمته خلال اجتماع دراسة حقوق الانسان في اميركا، اشار مستشار حقوق الانسان في الممثلية الايرانية لدى جنيف الى “التاريخ الطويل للانتهاك الجاد لحقوق الانسان في اميركا،” مقترحا على واشنطن “وقف ممارساتها هذه والعمل على التعويض عنها”.

وقدم المندوب الايراني تسع توصيات للوفد الأميركي، تتمثل بـ “انهاء القتل الاعتباطي والممنهج بواسطة الطائرات المسيّرة. سلموا قتلة المواطنين الايرانيين الخمسة ومنهم الشهيد سليماني بطل مكافحة الارهاب الى العدالة، انهاء الانتهاك السافر لحقوق الانسان من قبل اميركا، العمل عبر اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة، على انهاء التمييز العنصري ضد الاقليات ومنهم الاميركيين من اصول افريقية، انهاء الاجراءات التعسفية واجراءات الحظر احادية الجانب ضد سائر الشعوب والتي تترافق مع الانتهاك الجاد والواسع لحقوق الانسان، التعاون مع المقرر الاممي الخاص لحقوق الانسان حول التداعيات السلبية للاجراءات التعسفية احادية الجانب على التمتع بحقوق الانسان، انهاء الاعتقالات الاعتباطية للايرانيين بتهم مزيفة مثل خرق اجراءات الحظر الاميركية اللاشرعية”.

وتابع المندوب التوصيات، مطالباً بـ “انهاء المشاركة في جرائم القوات السعودية ضد الشعب اليمني وجرائم الكيان الاسرائيلي ضد الفلسطينيين، ايقاف بيع السلاح للسعودية والكيان الاسرائيلي، التعاون مع محكمة الجزاء الدولية للبت في جرائم الحرب المرتكبة من قبل لقوات العسكرية الاميركية في افغانستان، انهاء فصل الاطفال عن والديهم المهاجرين ووضعهم داخل الاقفاص”.

ووفقا لهذا التقرير، فإن “عدداً كبيراً من الوفود المشاركة في الاجتماع اعربوا عن قلقهم من الانتهاك الممنهج لحقوق الاقليات خاصة السود في اميركا”.

المصدر: ارنا