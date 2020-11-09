إسقاط مروحية روسية فوق أرمينيا ومقتل اثنين من طاقمها

أكدت وزارة الدفاع الروسية مساء الاثنين إسقاط مروحية من نوع “مي-24” تابعة لقواتها فوق أرمينيا قرب الحدود مع أذربيجان، ما أدى إلى مقتل اثنين من طاقمها وإصابة الثالث.

وقالت الوزارة في بيان “تعرضت يوم 9 نوفمبر في حوالي الساعة 17:30 بتوقيت موسكو مروحية روسية من نوع مي-24 لإطلاق نار من مضاد أرض جو محمول”.

وأوضحت الوزارة أن “الحادث وقع خلال مرافقة المروحية قافلة سيارات للقاعدة العسكرية الروسية الـ102 في أراضي جمهورية أرمينيا، في المجال الجوي قرب بلدة إيرساخ قرب الحدود مع جمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لجمهورية أذربيجان”.

وأضافت الوزارة أن “الحادث أسفر عن مقتل فردين في الطاقم، بينما تم إجلاء الثالث بعد إصابته بجروح متوسطة إلى مطار المرابطة” للمروحية”.

ولفتت الوزارة الى أن “المروحية سقطت في منطقة جبلية بأرمينيا”، مشيرة إلى أن “قيادة القاعدة الـ102 في غومريا تجري تحقيقا في احادث لتحديث الطرف الذي أطلق النار”.

ويأتي هذا الحادث مع احتدام القتال في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الطرفين الأذربيجاني والأرمني.

المصدر: روسيا اليوم