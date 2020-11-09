#المانيا تسجل 13363 اصابة جديدة بفيروس #كورونا و63 حالة وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2020 - 09:00

#المانيا تسجل 13363 اصابة جديدة بفيروس #كورونا و63 حالة وفاة

منذ 19 mins 9 November، 2020
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