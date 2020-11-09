وزير الداخلية الفرنسي أشاد بالتعاون مع الجزائر في مسألتي الهجرة ومكافحة الارهاب

حيا وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان تعاون بلاده مع الجزائر التي يزورها في إطار جولة في المنطقة للبحث في قضيتي الهجرة ومكافحة الإرهاب، كما أفادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وشكر الوزير الفرنسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الجزائري كمال بلجود، الجزائر على “تعاونها المستمر، بخاصة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب”، مشيرا إلى “تبادل المعلومات بين مصالح الاستعلامات الداخلية في البلدين”، ومن الملفات التي تم التطرق إليها، الأزمة الليبية والهجرة غير الشرعية.

من جهته، أكد بلجود أن “نظرتنا متطابقة في كل الملفات التي تطرقنا إليها”.

كما استقبل رئيس الوزراء عبد العزيز جراد الوزيرَ الفرنسي دارمانان، وهو حفيد جندي جزائري قاتل في صفوف القوات الفرنسية.

وعقد دارمانان محادثات أيضا مع وزير الخارجية صبري بوقدوم، لكنه لم يلتق الرئيس عبد المجيد تبون الذي دخل المستشفى في ألمانيا بسبب إصابته بكوفيد-19.

كما التقى دارمان وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي الذي أكد ضرورة استئصال “جميع أشكال العنف والتطرف مهما كان مصدرهما”، بحسب بيان صادر عن وزارته، وقال البيان ان “الإسلام دين محبة وسلام وتعايش”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية