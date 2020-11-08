الصحة الجزائرية: تسجيل 670 إصابة جديدة بفيروس #كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة وارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 62051 إصابة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 8 2020 - 18:26

الصحة الجزائرية: تسجيل 670 إصابة جديدة بفيروس #كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة وارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 62051 إصابة

منذ 1 ساعة 8 November، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة