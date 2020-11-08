مدير منظمة الصحة العالمية يهنئ بايدن ويتطلع للعمل معه بمكافحة كورونا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2020 - 14:06

مدير منظمة الصحة العالمية يهنئ بايدن ويتطلع للعمل معه بمكافحة كورونا (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 8 November، 2020
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