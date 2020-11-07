المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات: لا قرار بإقفال أي بلدات جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 7 2020 - 21:12
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الصحة اللبنانية: تسجيل 1769 اصابة جديدة و13 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
مصادر مطلعة للمنار:الجو ليس ايجابيا في ملف الحكومة اذا لم يعد الحريري الى طرحه الاول في اللقاءات الاولى مع الرئيس عون
مصادر مطلعة للمنار: العقدة ليست في اعادة توزيع الحقائب السيادية بل في تسمية الوزراء
مصادر مطلعة للمنار: اذا لم يتم اعتماد مبدأ المداورة فسيتمسك حزب الله بوزارة الصحة
الرئيس عون ابرق الى بايدن مهنئا بانتخابه رئيسا ويعرب عن امله في ان يعود في عهده التوازن في العلاقات بين البلدين
نقابة الصيادلة طلبت من أجهزة الدولة إتخاذ التدابير الرادعة بحق الذين يخالفون قرار وضع الكمامة واحترام التباعد الاجتماعي
الرئيس عون طلب من وزير الخارجية الحصول على المستندات التي دفعت الخزانة الأميركية إلى توجيه اتهامات إلى النائب باسيل
الرئيس عون شدد على ضرورة تسليم المستندات إلى القضاء اللبناني لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال توافر أي معطيات
الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر تؤكد تضامنها الكامل مع رئيس التيار بما يمثل ومن يمثل
الوطني الحر:العقوبات بحق باسيل إفتراء واستخدام لقانون أميركي للإنتقام من قائد سياسي بسبب رفضه الإنصياع لما يخالف مبادئه
الوطني الحر يدعو الإدارة الأميركية إلى العودة عن قرارها ويحضها على إبراز أي أدلة في حوزتها تبرره
المفتي قبلان: كل من تضعه واشنطن على لوائحها السوداء شخصية ممتنعة عن بيع لبنان
دياب: قرار الاقفال التام يؤخذ بعد الاطلاع على دراسة مفصلة طلبتها من وزير الصحة
الحزب السوري القومي الاجتماعي: العقوبات الاميركية على باسيل سياسية بامتياز ولا تمت للشعارات الاميركية الزائفة
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان : العقوبات على باسيل نتيجة التزامه بمواقفه ومبادئه
الامام الخامنئي: بغض النظر عن نتيجة الانتخابات فإن الواضح هو التدهور السياسي والانحدار الاخلاقي للنظام الامريكي
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني يدعو الإدارة الأميركية المقبلة للتعلم من تجربة ترامب مع إيران
وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف يواصل جولته في اميركا اللاتينية وقد زار كوبا
ظريف: إيران وكوبا شكلتا جبهة موحدة في مواجهة الضغوط الأميركية التي تشكل إرهابا اقتصاديا
وزير الخارجية الكوبي: كوبا تدين الإجراءات القسرية والأحادية التي فرضتها واشنطن على ايران
ظريف: سنواصل التعاون مع فنزويلا حتى في المجال الدفاعي ومن حق فنزويلا شراء المعدات العسكرية من أي مكان تشاء
ترامب في تغريدة: لقد فزت في هذه الانتخابات بفارق كبير
وسائل اعلام اميركية: بايدن رئيسا للولايات المتحدة الاميركية
بايدن على تويتر: سأكون رئيسا لكل الاميركيين ولدينا الكثير من العمل
ترامب: بايدن يتعجل باعلان فوزه على نحو مزيف
بايدن: يشرفني ان الشعب اختارني وسأكون رئيسا لكل الاميركيين
بايدن في رسالة لانصاره: حان الوقت لوضع الغضب والخطاب القاسي وراءنا والالتقاء كأمة
بايدن: عدد غير مسبوق من الاميركيين صوتوا في مواجهة عقبات كبيرة وذلك يثبت ان الديمقراطية تنبض في قلب امريكا مجددا
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يهنئ جو بايدن بفوزه بالرئاسة الأميركية ويدعوه إلى العمل معا
الرئيس الأميركي الاسبق باراك أوباما يشيد بانتصار نائبه السابق جو بايدن التاريخي في السباق إلى البيت الأبيض
الرئيس الاميركي الاسبق بيل كلينتون : امريكا اعلنت كلمتها والديمقراطية فازت
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات: لا قرار بإقفال أي بلدات جديدة
منذ 14 mins
7 November، 2020
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