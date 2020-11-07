المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات: لا قرار بإقفال أي بلدات جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 7 2020 - 21:12

المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات: لا قرار بإقفال أي بلدات جديدة

منذ 14 mins 7 November، 2020
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