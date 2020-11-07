الشرطة الأوكرانية: قتيلان و8 جرحى جراء هجوم بسكين في مدينة كريفوي روغ(روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 7 2020 - 19:42

الشرطة الأوكرانية: قتيلان و8 جرحى جراء هجوم بسكين في مدينة كريفوي روغ(روسيا اليوم)

منذ 5 mins 7 November، 2020
أخبار موقع المنار

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