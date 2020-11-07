وسائل الإعلام الأمريكية تعلن فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية

أعلنت كبرى وسائل الإعلام الأمريكية السبت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن “هتافات احتفالية أمام البيت الأبيض لأنصار بايدن بعد الإعلان عن فوزه”.

وقال مركز “إديسون” للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن “المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية”.

وحسب مركز إديسون للأبحاث، أصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا بعد فشل ترامب في توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن بايدن حصل على 284 صوت مقابل 214 للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشكر بايدن في أول تصريح له اثر اعلان فوزه الشعب الاميركي على انتخابه، وقال “يشرفني أنك اخترتني لقيادة بلدنا العظيم، سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبا ، لكنني أعدك بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأميركيين، سواء صوتت لي أم لا”، وأضاف “سأحافظ على الإيمان الذي وضعته بي”.

من جهته، أعلن ترامب ان “الانتخابات لم تحسم بعد وسنرفع دعوى في المحكمة يوم الاثنين”، وقال “بايدن يتعجل إعلان فوزه زيفا”.

المصدر: روسيا اليوم