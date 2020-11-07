الجزائر: لن نتسامح مع أعداء الحياة والمتربصين بالوطن

أكد رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، أن الغابات رأسمال اقتصادي وبيئي للجزائريين كافة، مشددا على “عدم التفريط فيها”.

وكتب جراد على “فيسبوك”: “سنواجه الحرائق الطبيعية بالتشجير، وكل شجرة ضاعت سنعوضها، أما ما أثبتت التحقيقات أنه مدبر ومقصود فلن نتسامح مع أعداء الحياة والمتربصين بالوطن”.

وثمن جراد، الجهود التي بذلها رجال الحماية المدنية وحراس الغابات، وحياهم على شجاعتهم وإخلاصهم وتجندهم لصالح الوطن والمواطن.

وأعلنت السلطات الجزائرية عن مصرع شخصين، وإنقاذ 10 آخرين، في الحرائق المفاجئة التي اندلعت في غابات قوراية بولاية تيبازة الساحلية الواقعة على بعد نحو 80 كلم غرب العاصمة الجزائرية.

وأشارت هيئة الحماية المدنية، إلى إخلاء 10 أشخاص كانت حياتهم مهددة بسبب تعرضهم للاختناق الناجم عن النيران المشتعلة المحيطة بمكان تواجدهم، بالإضافة إلى 3 عائلات أخرى تتشكل من 15 فردا لإبعادهم عن دائرة الخطر التي شملت أكثر من 12 بلدة وقرية في المنطقة.

المصدر: وكالات