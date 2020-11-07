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November 7 2020 - 16:38

ترامب: آلاف بطاقات الاقتراع غير الشرعية غيرت نتائج التصويت في بنسلفانيا وولايات أخرى

منذ 34 mins 7 November، 2020
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا خصومه الديمقراطيين المسؤولية عن التلاعب بنتائج التصويت في انتخابات الرئاسة من خلال عشرات آلاف بطاقات الاقتراع “غير الشرعية”.

وذكر الرئيس الجمهوري، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في “تويتر” صباح اليوم السبت: “عشرات آلاف الأصوات التي تم تسلمها بطريقة غير قانونية بعد الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين غيرت بسهولة نتائج التصويت في بنسلفانيا وبعض الولايات حيث كان الفارق ضئيلا جدا”.

وتابع: “كمسألة منفصلة، لم يتم السماح بمراقبة مئات آلاف الأصوات، وهذا يغير أيضا نتائج التصويت في العديد من الولايات، بما فيها بنسلفانيا، حيث كان الجميع مقتنعين بفوزنا بسهولة في ليلة يوم الانتخابات”.

وأشار ترامب إلى أن تقدمه في بنسلفانيا “اختفى” لاحقا فيما لم يُسمح لأحد ما بمراقبة فرز الأصوات في الولاية على مدى فترات طويلة.

المصدر: وكالات

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