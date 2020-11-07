بالصورة: الاسير ماهر الاخرس وابنته بعد قرار الافراج عنه… “لقد انتصرنا عليهم يا أبي” – موقع قناة المنار – لبنان
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November 7 2020 - 13:38

بالصورة: الاسير ماهر الاخرس وابنته بعد قرار الافراج عنه… “لقد انتصرنا عليهم يا أبي”

منذ 8 mins 7 November، 2020
ماهر الاخرس
خبر وصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

المصدر: موقع المنار

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