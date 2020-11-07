قوى الامن: إحباط عملية تهريب أدوية الى مصر وتوقيف المنفذ

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار الحد من عمليات تهريب الادوية المدعومة الى خارج الأراضي اللبنانية – نظرا لحاجة المواطنين اليها – لما له من انعكاسات سلبية على الاقتصاد اللبناني والمصلحة العامة.

بتاريخ 06-11-2020، تمكن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب كمية من الأدوية الى مصر كانت مخبأة داخل مكبر صوت، وتوقيف المدعو: ا. ع (مواليد العام 1968، مصري) وقد ضبط في حوزته 100 ظرف Panadol، 42 ظرف Colchicine، 19 ظرف Solpadeine،12 ظرف Lasix، و6 مظاريف Sabril.

بالتحقيق معه من قبل فصيلة الضابطة الادارية والعدلية في سرية مطار رفيق الحريري الدولي، أفاد بأنه استلم مكبر الصوت من أحد أصدقائه المصري الجنسية من دون أن يعلم ما يوجد بداخله، وطلب منه نقل المكبر إلى ذويه في مصر.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام