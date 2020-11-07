الرئيس الإيراني حسن روحاني: نتمنى ان تستسلم الحكومة الاميركية الجديدة للقانون والقرارات الدولية وتلتزم بكافة تعهداتها – موقع قناة المنار – لبنان
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November 7 2020 - 10:36

الرئيس الإيراني حسن روحاني: نتمنى ان تستسلم الحكومة الاميركية الجديدة للقانون والقرارات الدولية وتلتزم بكافة تعهداتها

منذ 27 mins 7 November، 2020
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