الرئيس الإيراني حسن روحاني: نتمنى ان تستسلم الحكومة الاميركية الجديدة للقانون والقرارات الدولية وتلتزم بكافة تعهداتها – موقع قناة المنار – لبنان
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November 7 2020 - 10:36
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رئاسة الجمهورية: الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي وجرى التداول بالتطورات الحكومية الأخيرة
وزارة الخزانة الأميركية اعلنت فرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل
باسيل ردا على العقوبات الأميركية: لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني ولا أنقلب على أيّ لبناني
حزب الله: نعتبر قرار وزارة الخزانة الأميركية بحق رئيس التيار الوطني الحر تدخلا سافرا وفظا في الشؤون الداخلية للبنان
حزب الله: الولايات المتحدة الأميركية راعية الارهاب والتطرف في العالم وهي كذلك الدولة التي ترعى الفساد والفاسدين
حزب الله: اميركا تستخدم قوانينها المحلية لبسط هيمنتها ونفوذها على العالم وهي تستخدمها ضد كل شريف لا يخضع لسياساتها
حزب الله: نقف الى جانب التيار الوطني الحر ورئيسه ونعبر عن تضامننا الوطني والاخلاقي معه في مواجهة هذه القرارات الظالمة
لقاء الأحزاب والقوى الوطنية: القرار الأميركي بحق الوزير باسيل محاولة تستهدف إرهاب حلفاء المقاومة وإخضاعهم
الصحة اللبنانية: تسجيل 2142 اصابة جديدة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة
نتائج الانتخابات الرئاسة الأميركية لا تزال معلّقةً بانتظار انتهاء عملية فرز الأصوات في الولايات الخمس المتأرجحة
حملة جو بايدن تحذر من أن الرئيس ترامب قد يُساق إلى خارج البيت الأبيض إذا رفض الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات
ترامب: سنتخذ كل الاجراءات القانونية لاحتساب الاصوات الشرعية لضمان ثقة الامريكيين في حكومتهم
محكمة الاستئناف في بنسيلفانيا تأمر بعدم احتساب بطاقات الاقتراع التي تستوجب المراجعة بصورة مؤقتة
مدير الانتخابات بولاية جوروجيا: تسلمنا نحو 18 الف من اصوات العسكريين عبر البريد وننتظر استلام المزيد منها
وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف يواصل جولته في اميركا اللاتينية
أ.ف.ب:أكثر من 12 مليون إصابة بفيروس كورونا ونحو 300 ألف وفاة في أوروبا
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الرئيس الإيراني حسن روحاني: نتمنى ان تستسلم الحكومة الاميركية الجديدة للقانون والقرارات الدولية وتلتزم بكافة تعهداتها
منذ 27 mins
7 November، 2020
الرئيس روحاني
التعليقات
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