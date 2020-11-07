طبيبة: لهذه الأسباب فيروس كورونا ليس مخيفا

ذكرت الطبيبة الروسية ، يلينا ماليشيفا، على صفحتها في “إنستغرام” السبب الذي يجعل فيروس كورونا غير مخيفٍ، كما يعتقد الكثيرون.

وفقًا للطبيبة، فإن معظم المصابين بفيروس كورونا إما يعانون من أعراض خفيفة أو لا يعانون منها على الإطلاق. وأشارت ماليشيفا إلى أن الوفيات الناجمة عن كوفيد -19 انخفضت ثلاث إلى أربع مرات مقارنة ببداية الوباء في روسيا. وأكدت الطبيبة أن خطر الوفاة من المرض منخفض: في المتوسط، يبلغ 0.04 في المائة. وشددت المقدمة التلفزيونية على أن المؤشر للإنفلونزا الموسمية نفسه.

وأوضحت: “هكذا، فإن خطر الوفاة إذا كان عمرك أقل من 65 عامًا يتراوح من ستة إلى 249 لكل مليون. أي أقل من خطر الموت من الصاعقة”.

وأشارت ماليشيفا أيضًا إلى أن الأطفال لا يموتون عمليًا بسبب COVID-19، وأن افتتاح المدارس لم يؤدِّ إلى تفشي العدوى. بالإضافة إلى ذلك، هناك عقاقير تقلل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا – ومعظم المرضى في المستشفيات يتلقونها. كما لاحظت الطبيبة، أن أولئك الذين يمرضون تتشكل لديهم أجسام مضادة واقية تبقى لمدة أربعة أشهر على الأقل.

وقالت ماليشيفا: “اليوم، هناك 24 حالة فقط من حالات الإصابة بالعدوى مرة أخرى في العالم من بين 49 مليون شخص تم اكتشاف هذا الفيروس فيهم”.

أكدت الطبيبة أيضًا أن هناك أدوية مضادة للفيروسات لعلاج COVID-19، ولكن يجب ألا يتم تناولها إلا وفقًا لتعليمات الطبيب. في الوقت نفسه، تمت الموافقة على ستة لقاحات ضد مرض فيروس كورونا، وهناك 11 لقاح في الطريق – وكلها آمنة للناس.

المصدر: سبوتنيك