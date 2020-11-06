مسؤول الانتخابات في جورجيا يؤكد تقدم بايدن بـ 1585 صوتا على ترامب حتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2020 - 23:56

مسؤول الانتخابات في جورجيا يؤكد تقدم بايدن بـ 1585 صوتا على ترامب حتى الآن

منذ 51 mins 6 November، 2020
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