الولايات المتحدة: عمليات إجلاء أمام مركز فرز في فيلاديلفيا بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة(روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2020 - 23:56

الولايات المتحدة: عمليات إجلاء أمام مركز فرز في فيلاديلفيا بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة(روسيا اليوم)

منذ 59 mins 6 November، 2020
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