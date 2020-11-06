اليابان تؤكد مواصلة التعاون العسكري مع الولايات المتحدة بغض النظر عن نتائج الانتخابات

صرّح وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، في مؤتمر صحفي في طوكيو، أن اليابان ستواصل التعاون العسكري مع الولايات المتحدة بغض النظر عن نتائج الانتخابات.

وجرت في الولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء الماضي الانتخابات العامة، لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس، وجميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 ، وحوالي ثلث مجلس الشيوخ (35 عضوًا في مجلس الشيوخ ، وحكام 11 ولاية وإقليمين ، بالإضافة إلى الهيئات التشريعية المحلية في عدة ولايات.

ويتوقف مصير الرئاسة الأميركية على نتائج التصويت في الولايات الحاسمة، وأعرب كلا المرشحين عن ثقتهما بالفوز، وقدمت حملة ترامب دعاوى قضائية بشأن فرز الأصوات في عدد من الولايات، واتهم ترامب خصومه الديمقراطيين بالسعي “لسرقة” الانتخابات منه.

المصدر: سبوتنيك