الخارجية الروسية: الهدف من قضية نافالني فرضر مزيد من العقوبات ضد روسيا

رأت وزارة الخارجية الروسية، أن “الموقف برمته من قضية “تسميم” المدون أليكسي نافالني هو عرض مسرحي والفكرة الرئيسية منه هي فرض عقوبات جديدة ضد روسيا”. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا في بيان “أي مراقب خارجي، بعيد عن قضايا الكيمياء التطبيقية وحظر انتشار الأسلحة الكيميائية سينتابه شعور بأن كل ما يحدث هو أداء مسرحي على مستوى هواة، والفكرة الرئيسية هي” إطلاق ” عقوبات أخرى ضد روسيا”.

وأضافت زاخاروفا “نأمل أن تمتنع حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية عن المزيد من التسييس المصطنع لقضية المدون الروسي ، الأمر الذي يلحق أضرارا جسيمة بالعلاقات الروسية الألمانية”.

المصدر: سبوتنيك