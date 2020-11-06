حملة ترامب ترفع قضية في بنسيلفانيا بدعوى منع مراقبي الحزب الجمهوري من دخول مراكز فرز الأصوات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2020 - 00:44

حملة ترامب ترفع قضية في بنسيلفانيا بدعوى منع مراقبي الحزب الجمهوري من دخول مراكز فرز الأصوات

منذ 54 mins 5 November، 2020
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