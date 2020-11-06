حملة ترامب ترفع قضية في بنسيلفانيا بدعوى منع مراقبي الحزب الجمهوري من دخول مراكز فرز الأصوات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2020 - 00:44
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تواصل عملية فرز الأصوات لانتخابات الرئاسة الأميركية وسط اتهامات متبادلة بين المرشحين دونالد ترامب وجو بايدن
أصوات المجمع الإنتخابي الأميركي: 264 صوتا لبايدن مقابل 214 لترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدتين منفصلتين عبر تويتر: أوقفوا عمليات فرز الأصوات، وأوقفوا التزوير
تويتر يضع اشارات على تغريدات عدة لترامب لاعتبارها مضللة
المرشح الديمقراطي جو بايدن عبر تويتر: نحن في وضع جيد
حملة بايدن الانتخابية: سندافع عن كل صوت انتخابي وسنضمن احتسابه
سي إن إن: ترامب بحث مع مساعديه الاستعداد لخوض السباق الرئاسي عام 2024 إذا خسر الانتخابات الحالية
نيويورك تايمز: بايدن يقلص الفارق مع ترامب في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا مع استمرار تقدم ترامب بهامش بسيط
بايدن يتقدم في ولاية نيفادا وحملة ترامب ترفع دعوى قضائية تشكك في صلاحية آلاف بطاقات الاقتراع
رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي: لم نربح كل المعارك لكننا ربحنا الحرب
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: لضرورة إلتزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 2089 اصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة
وزير المال غازي وزني من قصر بعبدا: تمديد المهلة المحددة لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي
وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم: على حاكم مصرف لبنان تنفيذ قرارات الحكومة أو تبرير رفضه رسميا
نجم: على سلامة إعطاء المستندات لشركة التدقيق وهناك فجوة كبيرة في أرقام مصرف لبنان ولا سرية مصرفية في التدقيق الجنائي
اللواء إبراهيم عن زيارته واشنطن: ناجحة بكل المقاييس وصريحة وشفافة بالمطلق ومصلحة لبنان كانت أولوية في كل مكان قصدته
فرنجية: لم نطلب حقيبة وزارية وعند التواصل معنا نبني على الشيء مقتضاه وكل ما ينسب لنا بهذا الخصوص لا صحة له
وزير الاقتصاد راوول نعمه: لا حل إلا بهدم إهراءات القمح وبأسرع وقت لتفادي أي مشكلة والهدم سيكون بمواكبة الجيش اللبناني
المنخفض الجوي يتسبب بأضرار بالمنازل والمزروعات ومراكب الصيد ويغرق الطرقات بالمياه في العديد من المناطق اللبنانية
لاجئ سوري يضرم النار بنفسه أمام مقر مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيروت ويصاب بحروق بالغة
الرئيس العراقي برهم صالح يصادق على قانون الانتخابات
لجنة الأمم المتحدة لحقوق المرأة تطالب بالإفراج الفوري عن الناشطة السعودية لجين الهذلول المضربة عن الطعام منذ 10 أيام
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد قمة استثنائية في 3 و 4 كانون الأول مخصصة لتعزيز التنسيق العالمي حول كوفيد-19
منظمة الصحة تحذر من طفرة الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا وتنصح بإبقاء المدارس مفتوحة
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حملة ترامب ترفع قضية في بنسيلفانيا بدعوى منع مراقبي الحزب الجمهوري من دخول مراكز فرز الأصوات
منذ 54 mins
5 November، 2020
بنسيلفانيا
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