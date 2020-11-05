ترامب يدّعي انه لن يتم احتساب أي ورقة اقتراع وصلت بعد يوم الانتخابات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 5 2020 - 18:36

ترامب يدّعي انه لن يتم احتساب أي ورقة اقتراع وصلت بعد يوم الانتخابات

منذ 60 mins 5 November، 2020
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