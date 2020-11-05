تجمع العلماء المسلمين: هناك من يريد انتظار نتيجة الانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية

أكد تجمع العلماء المسلمين، في بيان، أن “المسؤولية الوطنية تفرض اليوم، تأليف حكومة وطنية تحظى بدعم القوى السياسية وتتبنى برنامجا إصلاحيا وسط الارتفاع العشوائي لأسعار المواد الغذائية والدواء وانهيار واسع في الوضع الصحي وتفاقم أزمة وباء كورونا”.

ورأى ان هناك من يريد انتظار نتيجة الانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية لكي تكون الحكومة متناسبة مع الرئيس المقبل هناك، واعتبر ان الذي ظهر أن بعض السياسيين في هذا البلد لا يمتلكون الجرأة لتقديم مصلحة لبنان على أي مصالح أخرى وهذا يبين زيف الشعارات التي كانت تطلق كلبنان أولا، وعدم ربط الوضع بلبنان بمشاكل المنطقة والدعوة الى الحياد.

ورفض “رفضا مطلقا الموقف الذي يتخذه حاكم مصرف لبنان من عدم تقديم المستندات المطلوبة الى الجنة المكلفة التدقيق الجنائي”. واعتبر أن “ذلك يدل على إرتكابات لا يريد أن تفتضح”.

وطالب “فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بإجباره على تقديم هذه المستندات واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا ودستوريا لتوفير ذلك”.