التقرير اليومي لاتحاد بلديات جبل عامل مرجعيون: 5 اصابات جديدة وحالة وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 5 2020 - 17:02

التقرير اليومي لاتحاد بلديات جبل عامل مرجعيون: 5 اصابات جديدة وحالة وفاة

منذ 1 ساعة 5 November، 2020
كوارث
لبنان

سجل التقرير اليومي الصادر عن خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون
مستجدات كورونا حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، بناء لتقرير طبيب – قضاء مرجعيون والبلديات، الاتي:

حالات جديدة: خمس حالات ( 2 عديسة – 2 قبريخا – 1 الطيبة).
حالات وافدة: حالة واحدة الى بلدة حولا.
حالات الشفاء :لا يوجد.
حالات الوفاة: حالة وفاة في بلدة قبريخا.

و بناء عليه، فان عدد المصابين في قرى الاتحاد و منذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 417 إصابة و حالات الشفاء 307 حالة و 14حالة وفاة يوجد حاليا قيد المتابعة 68 حالة مصابة مؤكدة مخبريا ” 65 منها قيد الحجر المنزلي و3 حالات في مستشفى النبطية الحكومي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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