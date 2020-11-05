نيويورك تايمز: ولاية نيفادا تقول إنها ستحدث نتائج الانتخابات فيها ظهر الخميس بالتوقيت المحلي وليس الليلة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 5 2020 - 03:14

نيويورك تايمز: ولاية نيفادا تقول إنها ستحدث نتائج الانتخابات فيها ظهر الخميس بالتوقيت المحلي وليس الليلة

منذ 35 mins 5 November، 2020
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